وزير الخارجية يثمّن تأييد إيرلندا لقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العُزّل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.