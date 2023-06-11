46 مئوية.. هذه المدينة سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت حفر الباطن 46 درجة مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.