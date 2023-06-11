46 مئوية.. هذه المدينة سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت حفر الباطن 46 درجة مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 46 مئوية، تليها الصمان والأحساء والخرج والدهناء 45 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض والدمام والتنهات 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 18 مئوية، تليها الباحة وطريف والقريات 21 درجة.
وسجّلت أبها والباحة وجدة وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.