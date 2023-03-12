غداً.. "صندوق تنمية الموارد البشرية" يقيم حفلاً لتدشين إستراتيجيته وهويته الجديدة

وجاءت إستراتيجية الصندوق نتاجاً لعديدٍ من الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحديد توجه الصندوق ودوره المحوري في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني؛ حيث مرت رحلة تطوير الإستراتيجية بمراحل ومحطات متعدّدة، متضمنة تقييم الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للصندوق؛ ومستويات رضا المستفيدين وأصحاب العمل؛ والتنسيق والتعاون والتشارك مع أصحاب المصلحة والشركاء من أصحاب العمل بالقطاع الخاص والاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم.