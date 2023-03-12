غداً.. "صندوق تنمية الموارد البشرية" يقيم حفلاً لتدشين إستراتيجيته وهويته الجديدة

يدشّن صندوق تنمية الموارد البشرية؛ إستراتيجيته وهويته الجديدة، مساء غد الإثنين؛ بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وعددٍ من القيادات في القطاعيْن الحكومي والخاص؛ ومهتمين ومختصين بسوق العمل؛ في قاعة سراج لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالرياض.
تأتي إستراتيجية الصندوق الجديدة؛ في إطار الجهود الداعمة لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة العربية السعودية، وتطوير برامج التدريب والتمكين والإرشاد؛ مما يسهم في تنمية القدرات البشرية وتمكينها من الدخول والاستدامة في سوق العمل؛ وبما يواكب رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل؛ وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين.
وجاءت إستراتيجية الصندوق نتاجاً لعديدٍ من الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحديد توجه الصندوق ودوره المحوري في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني؛ حيث مرت رحلة تطوير الإستراتيجية بمراحل ومحطات متعدّدة، متضمنة تقييم الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للصندوق؛ ومستويات رضا المستفيدين وأصحاب العمل؛ والتنسيق والتعاون والتشارك مع أصحاب المصلحة والشركاء من أصحاب العمل بالقطاع الخاص والاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم.
وتواكب الإستراتيجية الطموحة؛ متغيرات سوق العمل ومعالجة التحديات؛ في إطار منظومة الموارد البشرية؛ وبالتنسيق والتكامل مع مختلف أصحاب المصلحة وأطراف العمل.
وترتكز الإستراتيجية على ثلاث غايات رئيسة، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب؛ وتمكين التوظيف المستدام.