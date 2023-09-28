هذه آثار سحب "كبش إسماعيل".. "الزعاق" يكشف سبب مسمى "المجرة"

وأضاف "في فيديو على حسابه على منصة "إكس"، أن المجرة عبارة عن شريط شبه مستقيم من البياض الممتد على صفحة السماء من الشمال إلى الجنوب، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة في الصحراء عند صفاء الأحوال خاصة في الليالي الخالية من ضوء القمر.