هذه آثار سحب "كبش إسماعيل".. "الزعاق" يكشف سبب مسمى "المجرة"

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية المجرات بهذا الاسم.
وقال "الزعاق": إن الكون يتكون من ملايين المجرات، والمجرات تتكون من ملايين النجوم، والنجوم تحتوي على توابع، ونحن نتبع نجم الشمس، وما نشهده من نجوم وكواكب هو تابع لمجرة "درب التبانة".
وأضاف "في فيديو على حسابه على منصة "إكس"، أن المجرة عبارة عن شريط شبه مستقيم من البياض الممتد على صفحة السماء من الشمال إلى الجنوب، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة في الصحراء عند صفاء الأحوال خاصة في الليالي الخالية من ضوء القمر.
وتابع أن أول من سماها بالمجرة هم العرب "تأنيث مجر"، و"المجر" هو آثار سحب الشيء، والعامة يقولون هذه آثار سحب "كبش إسماعيل".