مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد كفاءة النظر لستينية

بفضل الله نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريضة سعودية في العقد السادس من عمرها، عبر إعادة كفاءة النظر لعينها بتكنيك جراحي حديث وعدسات تُستخدم لأول مرة؛ حيث كانت تعاني منذ فترة طويلة من عدم وضوح الرؤية سواء البعيدة أو القريبة، وقد ساءت حالتها الصحية وأصيبت بالماء الأبيض وترددت على العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى.
وقال د.يوسف الشمري استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج: فور وصول المريضة للمستشفى تم إخضاعها لعدد من الفحوصات الدقيقة، شملت فحص القرنية والشبكية ومقدمة العين والعصب البصري، ورفع قياسات عدسة العين باستخدام جهاز التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT) الذي يوفر صورًا عالية الدقة لشبكية العين. وقد أبانت النتائج وجود ماء أبيض تسبب في ضبابية الرؤية.
وأوضح د.الشمري أنه بعد الاطلاع على كل النتائج والمعطيات، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي؛ مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 60 دقيقة لزراعة عدسة حديثة متعددة البؤر بتقنية متطورة، وهي تستخدم للمرة الأولى بالمستشفى وتغني عن ارتداء النظارة.
وأضاف د.الشمري أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وأشارت النتائج إلى تحسن نظر المريضة بنسبة تفوق 95%، وثبات العدسة وعملها بصورة ممتازة؛ إذ استطاعت المريضة الإبصار بأريحية تامة.
يشار إلى أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، يضم مركزًا متقدمًا لطب وجراحة العيون يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوي الخبرة العالية، مدعومين بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية راقية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، ويتبنى المستشفى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، على النحو الذي يجعله خيارًا مثاليًّا للمرضى.