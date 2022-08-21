مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد كفاءة النظر لستينية

بفضل الله نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريضة سعودية في العقد السادس من عمرها، عبر إعادة كفاءة النظر لعينها بتكنيك جراحي حديث وعدسات تُستخدم لأول مرة؛ حيث كانت تعاني منذ فترة طويلة من عدم وضوح الرؤية سواء البعيدة أو القريبة، وقد ساءت حالتها الصحية وأصيبت بالماء الأبيض وترددت على العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى.