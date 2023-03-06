"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ دورات تدريبية في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بلحج

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ دورات تدريبية توعوية للمتخصصات في مجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، في مديريات تبن، ردفان، حالمين، المقاطرة، المضاربة، ورأس العارة، والقبيطة في محافظة لحج، استفاد منها 12.780 امرأة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.