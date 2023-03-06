"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ دورات تدريبية في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بلحج

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ دورات تدريبية توعوية للمتخصصات في مجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، في مديريات تبن، ردفان، حالمين، المقاطرة، المضاربة، ورأس العارة، والقبيطة في محافظة لحج، استفاد منها 12.780 امرأة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
ويهدف المشروع إلى إكساب المستفيدات خبرات في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، من أجل تحسين الوضع التغذوي للأسر المستهدفة والتخفيف من حدة سوء التغذية، من خلال الإرشاد الزراعي والاستغلال الجيد للزراعة المنزلية؛ لإنتاج ما يكفي من حاجة الأسر من الخضروات والفاكهة.
كما واصل المركز أمس الأول، مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وجرى توزيع 1.460 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 8.760 فرداً بواقع 1.460 أسرة من متضرري الجفاف في جوبوين.
يذكر أن مشروع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف والنزوح في الصومال يأتي ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.