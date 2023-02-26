رئاسة شؤون الحرمين تحدّث نظام قياس رضا قاصدي المسجد الحرام

وأكّد مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن الأستاذ عيسى بن سفران الهذلي؛ أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي الأستاذ سمير بن سعد السويهري، والتي تؤكد على حُسن استقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة لهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة في بيئة صحية آمنة، بما يراعي سلامتهم، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.