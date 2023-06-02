10 محطات داعمة.. سدايا مُمَكِّنٌ رقميٌّ في تنفيذ مبادرة طريق مكة في باكستان

وعملت سدايا - ممثلةً في مركز المعلومات الوطني- على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى الربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 10 محطات عمل مدعَّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني، التي تسهِّل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي بوجود فريق تقني من سدايا مكوَّن من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة؛ لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال مدة المبادرة.