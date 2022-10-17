نائب أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين جسّد سياسة الدولة وما تقوم عليه من منهج قويم

وقال نائب أمير الرياض: الخطاب الملكي الكريم تضمن كل ما يعنى بسياسة المملكة على الصعيدين المحلي والدولي، وأكّد ما توليه هذه القيادة الكريمة من حرصٍ واهتمامٍ على كل ما من شأنه دعم وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وحل النزاعات الدولية، وتحقيق العدل، وإيجاد حلول للأزمات، وسعي دؤوب لدعم واستقرار أسواق الطاقة، انطلاقاً من مكانتها ودورها الريادي إقليمياً وعالمياً.