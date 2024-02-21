شاهد.. "الطائف" تكتسي بالأعلام والزينة للاحتفال بـ"يوم التأسيس"

تستعدُّ أمانة محافظة الطائف للاحتفال، غدًا الخميس، بذكرى "يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا"؛ تعبيرًا عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها.
وأنهت أمانة الطائف استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات، تضمّنت نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات.
وخصصت الأمانةُ العديدَ من المواقع لتنظيم الفعاليات، ومنتزه الردف بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومنتزه الملك عبدالله، والمنطقة التاريخية بوسط الطائف، بمشاركة دور الريادة الاجتماعية، وكذلك جمعية مراكز الأحياء.
وتنطلق فعاليات ثقافية وترفيهية متنوّعة تشمل: المسابقات والفنون التشكيلية وركن التراث والألعاب والأنشطة المتنوعة.
ودعت أمانةُ الطائف جميعَ المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات، والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
من جانبٍ آخر أكّد عددٌ من المواطنين والمقيمين مشاركتَهم في احتفالات "يوم التأسيس"؛ تعبيرًا عن حبّهم ووفائهم لوطنهم، واعتزازهم بتاريخه العريق.