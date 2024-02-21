شاهد.. "الطائف" تكتسي بالأعلام والزينة للاحتفال بـ"يوم التأسيس"

وأنهت أمانة الطائف استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات، تضمّنت نشر الأعلام في الطرق الرئيسية والميادين والواجهات والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات.