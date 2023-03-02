"فيصل بن فرحان": مكافحة الإرهاب تتطلب التعامل مع الجرائم الإلكترونية عبر تعاون دولي

وأوضح أنه تم عقد شراكة مع العديد من الدول على أسس ثنائية وإقليمية لتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة مكافحة الإرهاب، مبيناً أن المملكة تعد عضواً في مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحد من انتشاره، كما أن المملكة عضواً في التحالف العالمي للقضاء على داعش.