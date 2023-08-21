"أمانة جدة" تنهي 58% من مشروع حلول تصريف مياه الأمطار بحي المحمدية

وأضاف: تشمل حلول التصريف شارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز، المجاوران لأحياء المحمدية، ويحد المنطقة المستهدفة من الشرق طريق المدينة، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع السلام، ومن الجنوب حي النعيم، مشيرًا إلى أن تصميم المشروع يغطي واحدة من أبرز المناطق التجارية والسكنية في محافظة جدة، والواقعة بين طريقي الأمير سلطان والملك عبدالعزيز، فيما ستسهم حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة المحمدية بشكل كبير في تحسين شبكة مصب المطار القائمة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.