"أمانة جدة" تنهي 58% من مشروع حلول تصريف مياه الأمطار بحي المحمدية

أنهت أمانة محافظة جدة 58% من أعمال مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار لحي المحمدية، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 195.071.215مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ 36 شهرًا.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ويستهدف تصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و2، مشيراً أن الطول الإجمالي للشبكة يبلغ أكثر من 38 كيلومترًا متضمنة 337 من المناهيل و858 مصيدة، وتتراوح سعات الأنابيب من (600 مم) إلى (2200 مم)، بينما تبلغ مساحة التي تغطيها هذه الحلول التصميمية نحو (14.41 كم2(.
وأضاف: تشمل حلول التصريف شارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز، المجاوران لأحياء المحمدية، ويحد المنطقة المستهدفة من الشرق طريق المدينة، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع السلام، ومن الجنوب حي النعيم، مشيرًا إلى أن تصميم المشروع يغطي واحدة من أبرز المناطق التجارية والسكنية في محافظة جدة، والواقعة بين طريقي الأمير سلطان والملك عبدالعزيز، فيما ستسهم حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة المحمدية بشكل كبير في تحسين شبكة مصب المطار القائمة، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.