مدير الأمن العام و"كدانة" يبحثان موائمة الأعمال الإستراتيجية لموسم الحج

بحث مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بمشاركة الجهات الأمنية مع المهندس محمد بن ناصر المجماج، الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، والذراع التنفيذية لـ "الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، لموائمة الأعمال الإستراتيجية لموسم حج 1444 هـ.
وجاء في لقاء مدير الأمن العام في كدانة، الاستعدادات المبكرة للارتقاء بالخدمات، وتشكيل فرق عمل مشتركة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
ومن أبرز ملامح اللقاء عرض ومناقشة كدانة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادات كـدانة لموسم حج ١٤٤٤هـ، برفع كفاءة التشغيل وآلية النقل العام، والارتقاء بالخدمات، وتمكين الجهات والقطاعات الخدمية، وتأكيد جاهزية الأصول.