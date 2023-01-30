مدير الأمن العام و"كدانة" يبحثان موائمة الأعمال الإستراتيجية لموسم الحج

ومن أبرز ملامح اللقاء عرض ومناقشة كدانة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادات كـدانة لموسم حج ١٤٤٤هـ، برفع كفاءة التشغيل وآلية النقل العام، والارتقاء بالخدمات، وتمكين الجهات والقطاعات الخدمية، وتأكيد جاهزية الأصول.