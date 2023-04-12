"فلكية جدة": اليوم يشهد "قمر رمضان" في التربيع الأخير

وأشار "أبو زاهرة" إلى أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس يوم الخميس 13 أبريل، وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب قبل الظهر حسب التوقيت المحلي.