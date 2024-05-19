تدشين المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ويعمل المركز على مدار الـ 24 ساعة لتهيئة بيئة متكاملة للإعلاميين، تشمل توفير مساحات عمل مشتركة وتقديم المعلومات وتحديثها بشكل مستمر، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإعلامي خلال موسم الحج، حيث يشهد مشاركة مبادرة طريق مكة التابع لوزارة الداخلية عبر جناح خاص، بالإضافة لوزارة الحج والعمرة والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يقدم خدماته لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي تشمل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى الصحفيين والمراسلين والمصورين.