3 بحوث من المملكة تفوز بجائزة حمدان- الألكسو للبحث التربوي المتميز

وقال بيان أصدرته الألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم: البحوث الفائزة هي: "أثر استخدام الفصول المقلوبة القائمة على محفزات الألعاب في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًّا والصمود التعليمي لدى طلاب الثالث المتوسط بمقرر اللغة الإنجليزية" للباحث السعودي علي بن حسن شوكان نجمي، و"إطار معياري مقترح" برنامج نجاز لتطوير مؤشرات الأداء بالمدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية للباحث السعودي محمد بن علي الخريزي، والبحث الثالث حول "الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان" للباحثة السعودية مريم يحيى محمد عطيف.