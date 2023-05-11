قَهَر الظلام متسلحًا بأمه.. الطفل "الجابري" يحفظ القرآن وذووه يناشدون

حفظ "سلطان" القرآن عن طريق الاستماع، بدعم وحرص أمه التي لعبت دورًا عظيمًا برغبتها في أن يكون ابنها حافظًا لكتاب الله، رغم الظروف الصعبة التي تمر بهم؛ ولكن كان المذياع (الراديو) هو الوسيلة الوحيدة لديها ليتمكن "سلطان" من الحفظ.