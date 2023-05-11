قَهَر الظلام متسلحًا بأمه.. الطفل "الجابري" يحفظ القرآن وذووه يناشدون

رغم فقده البصر في وقت مبكر من عمره؛ إلا أن عزيمته ودعم أمه كانت خلف نجاحاته؛ حيث لم تمنع المعاناةُ الطفلَ سلطان الجابري من اجتياز اختبار القرآن الكريم كاملًا بتقدير ممتاز بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العارضة.
حفظ "سلطان" القرآن عن طريق الاستماع، بدعم وحرص أمه التي لعبت دورًا عظيمًا برغبتها في أن يكون ابنها حافظًا لكتاب الله، رغم الظروف الصعبة التي تمر بهم؛ ولكن كان المذياع (الراديو) هو الوسيلة الوحيدة لديها ليتمكن "سلطان" من الحفظ.
قصة "سلطان" بدأت عند بدايات حفظه لقصار السور؛ حيث بدأ يفقد بصره ويواجه صعوبات في النطق؛ إلا أن حماس أمه وإصرارها على تعليمه مكّنها -بفضل الله- من جعله من حفظة كتاب الله.
وناشد ذوو الطفل "الجابري" تأهيله عبر أحد المراكز المتخصصة في المنطقة، وبحث إمكانية علاج فقدانه للبصر؛ حيث إنه فقده بعد أن كان بصيرًا.