بتوجيه أمير الباحة لشتاء آمن.. "الهلال الأحمر" يعزز جاهزيته بالقطاع التهامي بخطط انتشار وآليات متخصصة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ سلطان بن سعد المالكي أن الخطة تركز على القطاع التهامي لما يشهده من كثافة مرورية خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى دعم القطاع الإسعافي بآليات نوعية، من ضمنها باص "أحد" للاستجابة لتعدد الإصابات، وعربة "البولارس" المخصصة للمناطق الرملية والجبلية، إلى جانب تعزيز التمركز الإسعافي وخطط الانتشار في الطرق الحيوية، والمنتزهات، والمواقع ذات البلاغات المتكررة.