بتوجيه أمير الباحة لشتاء آمن.. "الهلال الأحمر" يعزز جاهزيته بالقطاع التهامي بخطط انتشار وآليات متخصصة

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جهودها لتفعيل خطة الشتاء لعام 2025م، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، وحرصًا على تعزيز الجاهزية الميدانية خلال موسم الشتاء.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ سلطان بن سعد المالكي أن الخطة تركز على القطاع التهامي لما يشهده من كثافة مرورية خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى دعم القطاع الإسعافي بآليات نوعية، من ضمنها باص "أحد" للاستجابة لتعدد الإصابات، وعربة "البولارس" المخصصة للمناطق الرملية والجبلية، إلى جانب تعزيز التمركز الإسعافي وخطط الانتشار في الطرق الحيوية، والمنتزهات، والمواقع ذات البلاغات المتكررة.
كما تم دعم مركز ناوان بآليات تناسب طبيعة المنطقة، لضمان تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة بفاعلية عالية.
وأكدت الهيئة استمرار جاهزيتها على مدار الساعة، داعية المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات الجهات الأمنية، والالتزام بالأنظمة المرورية وإرشادات السلامة، خاصة في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على سلامة الجميع.