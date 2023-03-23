في عملية استغرقت ساعتين ..استئصال أورام تزن 5 كجم لمريضة تعاني من عقم بمكة

وقال الفريق الطبي المعالج للحالة إنه تم على الفور عمل خطة علاجية تشاركية في التخصصات الطبية الأخرى وتقرر أن يكون الأنسب لهذه الحالات العمل الجراحي، وبحكم صعوبة الحالة أُجريت عملية استئصال الأورام الليفية وتنظيف المنطقة المحيطة مع المحافطة على إبقاء الرحم سليماً حيث إنه غالباً ما يستأصل الرحم في مثل هذه الحالات ومن ثم نقلها لأقسام التنويم ومتابعة حالتها وتقديم الخدمة العلاجية والتمريضية لها حتى استقرت الحالة الصحية وخروجها من المستشفى بصحة وسلامة .