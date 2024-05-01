محليات
مختص في الأنظمة التقنية: 72% من الأطفال في العالم تعرضوا للتهديد السيبراني
54 % منهم أعطوا بياناتهم للغرباء عبر الإنترنت.. و15% لا يمانعون في الخروج معهم
كشف المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني عصام القبيسي أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا لتهديد سيبراني واحد على الأقل.
وقال "القبيسي": مخاطر الأجهزة على الأطفال تكمن في عدم الرقابة أثناء الاستخدام.
وأضاف: 54% من الأطفال أعطوا بياناتهم للغرباء عبر الإنترنت.
وأشار المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني إلى أن 15% منهم لا مانع لديهم في أن يخرجوا مع هذا الغريب.