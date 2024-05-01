المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني عصام القبيسي
المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني عصام القبيسي
محليات

مختص في الأنظمة التقنية: 72% من الأطفال في العالم تعرضوا للتهديد السيبراني

54 % منهم أعطوا بياناتهم للغرباء عبر الإنترنت.. و15% لا يمانعون في الخروج معهم

كشف المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني عصام القبيسي أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا لتهديد سيبراني واحد على الأقل.

وقال "القبيسي": مخاطر الأجهزة على الأطفال تكمن في عدم الرقابة أثناء الاستخدام.

وأضاف: 54% من الأطفال أعطوا بياناتهم للغرباء عبر الإنترنت.

وأشار المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني إلى أن 15% منهم لا مانع لديهم في أن يخرجوا مع هذا الغريب.

المختص في الأنظمة التقنية والأمن السيبراني
عصام القبيسي

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