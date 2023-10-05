ورود وعبارات شكر وتقدير.. 1200 مدرسة بالطائف تحتفل باليوم العالمي للمعلم "صور"

احتفلت أكثر من 1200 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يصادف اليوم الخميس 20 ربيع الأول؛ بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها، بمشاركة وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر بن محمد الحارثي، ومدير عام شؤون المعلمين بالوزارة ياسر محمد الغريبي، الذين شاركوا المدارس في المحافظة احتفالها بالمعلمين، بحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.