ورود وعبارات شكر وتقدير.. 1200 مدرسة بالطائف تحتفل باليوم العالمي للمعلم "صور"

احتفلت أكثر من 1200 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يصادف اليوم الخميس 20 ربيع الأول؛ بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها، بمشاركة وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر بن محمد الحارثي، ومدير عام شؤون المعلمين بالوزارة ياسر محمد الغريبي، الذين شاركوا المدارس في المحافظة احتفالها بالمعلمين، بحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
وأكد الدكتور "الغامدي" أهمية المناسبة في إبراز جهود المعلمين والمعلمات وعطاءاتهم في صناعة القدرات البشرية وقيادة المستقبل، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- للتعليم.
وأضاف "الغامدي": إن المعلّمين واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أثبتوا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رفع نواتج التعلم وتحويل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح، ودورﻫﻢ ﺣﺎﺳﻢ في تطوير التعليم وفق رؤية 2030.
وأكد أن الإدارة العامة للتعليم قد اعتمدت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم، تتضمّن العديد من البرامج والفعاليات، والتي ستُنفذ بجميع المدارس للبنين والبنات وفق التعميم المنظم للاحتفاء بهذه المناسبة.
وبين "الغامدي" أن أكثر من 1200 مدرسة احتفلت بالمعلم؛ إيمانًا منها بكونه إحدى الركائز الأساسية والمهمة في المنظومة التعليمية؛ تقديرًا وعرفانًا بالدور التنموي والرائد الذي يقوم به في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.
واستقبل الكثير من الطلاب والطالبات مُعلميهم ومعلماتهم بالورود التي تحمل عبارات الشكر والتقدير، فيما خُصصت الإذاعة المدرسية بالطابور الصباحي للحديث عن مكانة المعلم ودوره في إيصال الرسالة التعليمية.