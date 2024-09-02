أمانة الرياض تكشف عن أعمالها خلال أسبوع في التشغيل والصيانة

وشملت الخدمات: صيانة مائة وثمانية وأربعين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعين مترًا مربعًا من الأسفلت، وواحد وعشرين ألفًا وثلاثمائة وستين مترًا طوليًّا، وثمانية وعشرين ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانين مترًا مربعًا، وصيانة ألف ومائة وتسعة وعشرين مترًا طوليًّا لفواصل الجسور والتمدد، وصيانة ألف وستمائة وسبعة وثمانين خطًّا للتصريف، وألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين عمود إنارة وفانوسًا، وصيانة خمسة وسبعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين وتسعة أمتار طولية لأنابيب السيول، وثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين من مصائد السيول، وصيانة مائتين وسبع وعشرين لوحة إرشادية؛ بما يسهم في رفع جودة الحياة، والخدمات المقدمة.