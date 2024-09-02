أمانة الرياض تكشف عن أعمالها خلال أسبوع في التشغيل والصيانة

أنجزت أمانة منطقة الرياض، في إطار رفع جودة خدمات التشغيل والصيانة، عددًا من أعمال الصيانة المجدولة، ومباشرة البلاغات الواردة من السكان؛ لصيانة أعمال السفلتة، الدهانات الأرضية، إصلاحات الهبوط والحُفر، وغيرها من الخدمات البلدية، خلال المدة من 23 إلى 29 أغسطس 2024م.
وشملت الخدمات: صيانة مائة وثمانية وأربعين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعين مترًا مربعًا من الأسفلت، وواحد وعشرين ألفًا وثلاثمائة وستين مترًا طوليًّا، وثمانية وعشرين ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانين مترًا مربعًا، وصيانة ألف ومائة وتسعة وعشرين مترًا طوليًّا لفواصل الجسور والتمدد، وصيانة ألف وستمائة وسبعة وثمانين خطًّا للتصريف، وألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين عمود إنارة وفانوسًا، وصيانة خمسة وسبعين ألفًا ومائة وواحد وتسعين وتسعة أمتار طولية لأنابيب السيول، وثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين من مصائد السيول، وصيانة مائتين وسبع وعشرين لوحة إرشادية؛ بما يسهم في رفع جودة الحياة، والخدمات المقدمة.
وتأتي تلك الجهود لرفع جودة الحياة في المنطقة امتدادًا لسعي الأمانة في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في زيادة تطور المنطقة، وتكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوار؛ لتواكب التطلعات، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور ذي امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.