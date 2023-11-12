بـ 36 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية، فيما سجّلت السودة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 35 درجة، وجدة وجازان 34 مئوية، والقنفذة والعلا 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها أبها 11 درجة، والباحة وطريف 12 درجة، وحائل والقريات 13 مئوية.
وسجّلت مكة المكرّمة والقنفذة والوجه والسودة والدمام وجازان والأحساء أعلى رطوبة بين 85 و90%.