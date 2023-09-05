محليات

الرياض.. "مكافحة المخدرات" تطيح بـ 5 أشخاص روجوا مواد مخدرة

ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.. وأحيلوا إلى النيابة العامة
الرياض.. "مكافحة المخدرات" تطيح بـ 5 أشخاص روجوا مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
النيابة العامة
مادة الإمفيتامين المخدر

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