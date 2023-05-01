"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والشرقية والرياض).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، كما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.