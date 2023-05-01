"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، كما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.