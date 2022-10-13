توزيع 84598 عبوة ماء زمزم و1250 مطوية وكتابًا بالحرم أمس

وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام يوم الأربعاء 16/ 3/ 1444هـ، تشمل توزيع 84598 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14300 لتر، وتوزيع 1250 كتيبًا ومطوية.