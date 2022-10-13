توزيع 84598 عبوة ماء زمزم و1250 مطوية وكتابًا بالحرم أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء؛ موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام يوم الأربعاء 16/ 3/ 1444هـ، تشمل توزيع 84598 عبوة زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ14300 لتر، وتوزيع 1250 كتيبًا ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 14600 مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من خدمة التطويف 2300، ومن برنامج التوعية الميداني 70.000 ألف مستفيد.
وأضافت أنه تم ضخ 1200 لتر معقم للأيدي، وتعقيم السجاد بـ16000 لتر، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 240 لترًا، والتعقيم عبر الروبوتات بـ250 لترًا من المعقمات.