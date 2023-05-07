"الفضلي": منظومة الأمن الغذائي تعمل بصورة مستمرة للتأكد من الوفرة وتعزيز المخزونات المحلية

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الاجتماع أن جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله" للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتوحيداً لجهود الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص استعداداً لموسم الحج المقبل والذي سيشهد زيادة في أعداد الحجاج مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا.