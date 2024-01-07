المدينة.. جولات تفتيشية تغلق 59 منشأة إيواء سياحية وترصد 1251 مخالفة

نفّذت وزارة السياحة، ضمن حملة "ضيوفنا في قمة أولوياتنا"، أكثر من 1494 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1251 مخالفة؛ بهدف تنظيم وتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بشكل عام.