المملكة وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

وقعت المملكة، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة, في العاصمة الروسية موسكو اليوم, مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.
ومثّل المملكة في توقيع المذكرة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، والجانب الروسي النائب العام إيغور كراسنوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.
وغطت مذكرة التعاون عدة موضوعات، أبرزها تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
وعلى هامش اللقاء زار رئيس "نزاهة" مقر جامعة النيابة العامة بموسكو، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة النائب العام الروسي لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة الروسية في مجال مكافحة جرائم الفساد.