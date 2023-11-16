المملكة وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، والجانب الروسي النائب العام إيغور كراسنوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.