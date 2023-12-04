بدء تطبيق مخالفة الأفراد في لائحة النظافة العامة بمكة المكرّمة

وأضافت، أن غرامة تغيير موقع حاويات النفايات أو استخدامها في غير الغرض المخصّص لها تصل إلى 500 ريال، مع التعويض بقيمة التالف وتصحيح المخالفة، ومضاعفة المخالفة عند التكرار، منوّهة بأن مخالفة الكتابة على الجدران غرامتها 100 ريال مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، مؤكدة أن جدول الجزاءات يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، ورفع معدلات الامتثال، امتداداً لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة الصحية، والحد من مظاهر التشوّه البصري.