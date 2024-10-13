الفالح: تخصيص 4 مطارات.. ومطار أبها جذب 100 شركة

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح؛ عن أن 4 مطارات سيتم تخصيصُها مستقبلاً، من ضمنها مطار أبها الذي جذب 100 شركة ستعمل على إعادة تأهيله.
وأوضح "الفالح"؛ على هامش المنتدى اللوجستي العالمي، أن المملكة تمر بأعمق عمليات التحوُّل في تاريخها، حيث تخرج الحكومة من ممارسة الأعمال في قطاع اللوجستيات، وتمكين القطاع الخاص، مضيفاً "فيما مضى كنا نرى 25% من الموانئ تديرها الحكومة، فيما تشكّل الآن الموانئ التي تديرها الحكومة 0%، منوّهاً بأن ميناء الملك عبدالله، تمّ بناؤه بصفر رأسمال حكومي.
وأكّد "الفالح"؛ أهمية فرص الاستثمار في القطاع اللوجستي السعودي للمستثمرين الأجانب، مع توقعه بتسارع إنشاء المراكز اللوجستية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الرقمنة وريادة الأعمال، حيث تنطلق المساحة الريادية في المملكة بسرعة الصاروخ في جميع القطاعات، ومنها قطاع اللوجستيات.