الفالح: تخصيص 4 مطارات.. ومطار أبها جذب 100 شركة

وأوضح "الفالح"؛ على هامش المنتدى اللوجستي العالمي، أن المملكة تمر بأعمق عمليات التحوُّل في تاريخها، حيث تخرج الحكومة من ممارسة الأعمال في قطاع اللوجستيات، وتمكين القطاع الخاص، مضيفاً "فيما مضى كنا نرى 25% من الموانئ تديرها الحكومة، فيما تشكّل الآن الموانئ التي تديرها الحكومة 0%، منوّهاً بأن ميناء الملك عبدالله، تمّ بناؤه بصفر رأسمال حكومي.