اتحاد السيارات يعقد المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق رالي القصيم 2022

ويبدأ السباق بالمرحلة الأولى وهي الاستعراضية في عسيلان، على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم غدٍ الخميس بطول 123 كيلومتراً، تبدأ في "عسيلان" وتنتهي في "الشماسية" ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق، يليها المرحلة الثالثة بعد غدٍ الجمعة والنهائية طولها 185 كيلومترا، تبدأ في "عسيلان" وتنهي في "المذنب" ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.