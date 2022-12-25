خط ساخن للجنة الملّاك بمهرجان الإبل مع المشاركين

وتتضمّن خدمات اللجنة: استقبال الملاك في الخدمات المشتركة، وتقديم الخدمات لهم عبر اللجان المختصة بالخيمة، وتسهيل وشرح خطوات التسجيل والمشاركة لهم في المهرجان، والتواصل مع اللجان الأخرى بالمهرجان؛ للإجابة عن استفسارات وشكاوى الملاك، واستقبال الاتصالات والرسائل اليومية، وتقديم المعلومات اللازمة عبر أرقام الاتصال المخصصة.