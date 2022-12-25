خط ساخن للجنة الملّاك بمهرجان الإبل مع المشاركين

تعمل لجنة شؤون الملاك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، على مساعدة الملّاك، للتسجيل حتى استلام جوائز الفوز.
كما تعمل على تسهيل إجراءات المالك وتزويده بكل متطلباته وربطه بالجهات ذات العلاقة، والإجابة عن كل استفساراته، بفتح خط مباشر معه.
وتتضمّن خدمات اللجنة: استقبال الملاك في الخدمات المشتركة، وتقديم الخدمات لهم عبر اللجان المختصة بالخيمة، وتسهيل وشرح خطوات التسجيل والمشاركة لهم في المهرجان، والتواصل مع اللجان الأخرى بالمهرجان؛ للإجابة عن استفسارات وشكاوى الملاك، واستقبال الاتصالات والرسائل اليومية، وتقديم المعلومات اللازمة عبر أرقام الاتصال المخصصة.
وتتواصل اللجنة مع المُلّاك يوم العرض النهائي أمام لجنة التحكيم، وتعمل على تجهيز بطاقات المشاركة وأساور المرافقين وتسهيل الدخول أثناء منافسات المهرجان، مع تقديم الخدمات والدعم اللوجستي اللازم في منصة الملّاك، والتنسيق معهم لإجراء المقابلات واللقاءات الصحفية داخل القاعة.
كما تقوم اللجنة بالتواصل مباشرةً مع المُلّاك وإبلاغهم بالنتائج اليومية، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر الفائزين بالمراكز الأولى بشكل يومي، وتقوم كذلك وفي إطار العمل على تطوير الخدمات بإعداد الاستبانات وتوزيعها على المُلاك؛ لتقييم الخدمات المقدمة أثناء فترة المهرجان.