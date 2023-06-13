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"التخصصات الصحية": بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان حتى 29 يونيو

الشروط تتضمن الحصول على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP
"التخصصات الصحية": بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان حتى 29 يونيو
واس
واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

برنامج مساعد طبيب أسنان
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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