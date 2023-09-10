غزلتها الأمطار.. "لوحات مدهشة" تخطف المتنزهين لـ"طبيعة الباحة الساحرة"

وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة؛ مما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة، مثل: "العرعر" و"الزيتون البري" و"السمر" و"السدر" و"الطلح" و"الأثل".