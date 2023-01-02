شاهد.. طفل يحتفي بأمطار ‫القصيم بصوت مُعلِّقي مباريات كرة القدم

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شاهد.. طفل يحتفي بأمطار القصيم بصوت مُعلِّقي مباريات كرة القدم
قال: ما أجمل الجو.. سوف أسكت قليلاً احترامًا وتقديرًا لهذه الأجواء
تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لطفل يحتفي بأمطار القصيم بطريقته الخاصة مُقلدًا صوت المعقلين الرياضيين الكبار على كرة القدم، وهو يصف الأجواء الماطرة في القصيم.
وتفصيلاً، قال الطفل في المقطع المتداوَل: "انظروا وناظروا عيونكم. وتساءل: هل أنا في فرنسا؟ في وسط باريس؟ لا. هل أنا في ألمانيا؟ لا. هل أنا في إيطاليا وبريطانيا؟ لا. فعليًّا أنا في القصيم، في بريدة".
وأضاف: "التعاون، السكري، ما أجمل الجو. أنا سوف أسكت قليلاً احترامًا وتقديرًا لهذا الجو. نعم، الجو في بريدة غير".
وعبَّر المغردون على "تويتر" عن إعجابهم بطريقة الطفل في الوصف والتعليق الذي يحاكي مُعلِّقي كرة القدم المشهورين، حتى أن المغرد أحمد حامد كتب قائلاً: "أتمنى أن أراه في كابينة التعليق بصفة عاجلة. ما شاء الله تبارك الله، ربي يحفظه، ويسلمه من كل مكروه".