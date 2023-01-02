شاهد.. طفل يحتفي بأمطار ‫القصيم بصوت مُعلِّقي مباريات كرة القدم

وتفصيلاً، قال الطفل في المقطع المتداوَل: "انظروا وناظروا عيونكم. وتساءل: هل أنا في فرنسا؟ في وسط باريس؟ لا. هل أنا في ألمانيا؟ لا. هل أنا في إيطاليا وبريطانيا؟ لا. فعليًّا أنا في القصيم، في بريدة".