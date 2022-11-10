"الإرياني": هجوم الحوثيين على ميناء قنا تم بإيعاز وتسليح إيراني

وبين "الارياني" أن مليشيا الحوثي تسعى من وراء هذه الهجمات الإرهابية إلى فرض حصار على الشعب اليمني عبر وقف وصول السلع والمواد الاستهلاكية عبر الموانئ اليمنية، ووقف مصادر تمويل الخزينة العامة، وعرقلة جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق المحررة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".