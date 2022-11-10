"الإرياني": هجوم الحوثيين على ميناء قنا تم بإيعاز وتسليح إيراني

أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم (الخميس)، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي التابعة لإيران بواسطة طائرة مسيرة واستهدف ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، يؤكد مضي المليشيا بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني في نهج التصعيد وتدمير البنية التحتية ومقومات الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني، دون اكتراث للأوضاع الانسانية الصعبة.
وبين "الارياني" أن مليشيا الحوثي تسعى من وراء هذه الهجمات الإرهابية إلى فرض حصار على الشعب اليمني عبر وقف وصول السلع والمواد الاستهلاكية عبر الموانئ اليمنية، ووقف مصادر تمويل الخزينة العامة، وعرقلة جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق المحررة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن استمرار هذه الهجمات ينذر بارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية والناقلات النفطية في خطوط الملاحة الدولية، وزيادة أسعار التأمين عليها، وبالتالي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية، وإضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين.