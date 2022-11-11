هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تستهدف 10 ملايين شجرة

استهدفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية زراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة محلية لتنمية وزيادة الغطاء النباتي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي: الهيئة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، كما عملت على ترسية عقود وتدشين مشاريع حالية لإعادة إدخال أكثر من 800 ألف شجرة وشجيرة من النباتات المحلية مثل الطلح والسلم والسدر والشفلّح.
وأكد أن الهيئة تعمل على تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء من خلال صون الطبيعة وتعزيز الغطاء النباتي وتنمية الموائل التي من شأنها دعم نمو الحياة الفطرية واستعادة التوازن البيئية ودعم جهود المملكة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتنشيط السياحة البيئية وتعزيز وممارسة النشاطات الصديقة للبيئة، التي من شأنها تعزيز الاستدامة وجودة الحياة لأفراد المجتمع.