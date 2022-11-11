هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تستهدف 10 ملايين شجرة

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي: الهيئة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، كما عملت على ترسية عقود وتدشين مشاريع حالية لإعادة إدخال أكثر من 800 ألف شجرة وشجيرة من النباتات المحلية مثل الطلح والسلم والسدر والشفلّح.