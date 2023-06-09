شرطة الرياض تقبض على 7 مروجين للمخدرات في عملية أمنية ميدانية

دهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض موقعَيْن؛ اتُّخذا وكرَيْن لترويج المخدرات، وقبضت على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية، حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته، وتم التعامل معه بحزم، وإيقافه.
وتأتي هذه العملية استمرارًا لعمليات الحملة الأمنية للحرب على المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة.
وضُبط في الموقعين (67.440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وكيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان، وذخيرة حية، ومبالغ مالية.
وجرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.