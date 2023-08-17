إقبال كبير للسواح وهواة الغوص على الجولات البحرية في جدة

ويتم تجهيز قوارب رحلات للتنزه مخصصة ومجهزة بجميع وسائل الأمان، للانطلاق بالسواح في مياه البحر الزرقاء لوجهات جديدة في أرجاء البحر الأحمر لتلبية رغبات السواح, فمنهم ما يقوم برحلات للصيد وغالبًا تكون تلك الرحلات للشباب والعائلات، حيث تقصد تلك الرحلات أماكن تواجد الأسماك ويمكن أن تقضي يومًا كاملًا بأحد أماكن توافر الأسماك التي يعرفها البحارة على المراكب، بالإضافة إلى جولات للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة البحر من على تلك القوارب وقضاء أمتع الأوقات مع الأصدقاء والأقارب وتناول الوجبات في أجواء شاعرية فيها الكثير من الترفيه.