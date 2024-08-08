شاهد من أحياء نجران.. 28 ملعبًا يعزز مفاهيم الرياضة ويحسن جودة الحياة

أسهمت ملاعب أحياء منطقة نجران التي نفذتها أمانة المنطقة وبلدياتها، والبالغ عددها 28 ملعبًا رياضيًا منتشرة في الحدائق العامة، والمتنزهات، في تعزيز مفاهيم الرياضة، وتحسين جودة الحياة، ورفع الوعي الرياضي والصحي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة وفوائدها الصحية.
وتستهدف الملاعب الشباب والأشبال؛ بهدف استغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك لنثر إبداعاتهم ومهاراتهم الكروية داخل المستطيل الأخضر الصغير، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام في نفوس النشء، وأثر ذلك على الصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أن المساحة الإجمالية للملاعب تبلغ 27.909 أمتار مربعة، موزعة على أحياء منطقة نجران ومحافظاتها، بمواصفات وخدمات رياضية متكاملة، مؤكدةً حرصها على تنفيذ الأنشطة الرياضية، وتنشيطها، واكتشاف المواهب الرياضية بالمنطقة، مشيرةً إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية للملاعب بشكل مستمر؛ وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.