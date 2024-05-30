إضافة 1300 غرفة فندقية بالمملكة حتى 2025.. وينبع ومكة المكرمة والمدينة المنورة في المقدمة

أعلنت إدارة الضيافة القابضة "اتش ام اتش"، المتخصصة في إدارة الفنادق الرائدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسعها في المملكة العربية السعودية بإضافة ما يقارب 1314 غرفة فندقية فاخرة في ينبع، وذلك بافتتاح فندق وريزيدنس "كورب ينبع" في الشهر المقبل، والذي سيضم 104 غرف فاخرة، ويتيح أحدث وسائل الراحة وخدمات لا مثيل لها، فيما تتميز المنشأة الفندقية “كورب ينبع” بتصميم متطور تتيح راحة استثنائية، مدعومة بأحدث التقنيات.
وستفتتح الشركة في نهاية العام الجاري فندق "كورب المدينة" الذي يضم 150 غرفة فاخرة ويقع في قلب المدينة المنورة.
وفي بداية العام المقبل، سيتم افتتاح فندق "كورب مكة النسيم" والذي يضم 460 غرفة فاخرة، ويقع الفندق الجديد في منطقة النسيم بمكة المكرمة، والذي سيكون إضافة نوعية لقطاع الضيافة في المدينة المقدسة والتي يزورها ملايين المسلمين سنويًا.
وفي بداية عام 2026 تفتتح الشركة فندق "كورب مدينة النقاء"، ويضم 600 غرفة، ويُرسي معايير جديدة في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة.
ويؤكد باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي، أن السوق السعودي يُعد من أهم الأسواق التي نستهدفها، خصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من انفتاحٍ ثقافي وسياحي، ويسرنا أن نعلن عن افتتاح أكثر من 1300 غرفة جديدة في المملكة موزّعة على كل من ينبع والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وقال "أنطاكي" إن: خدمات الفنادق ملتزمة بجميع المعايير السعودية، ونفخر بأنها تحظى بترحيب كبير من قِبل المسؤولين في السوق السعودي، فعلى الرغم من وجود خيارات عالمية متاحة، إلا أنهم يفضلون التعامل مع شركات تشاركهم القيم والمبادئ نفسها.
ويشير "أنطاكي" إلى أن السوق السعودي ليس جاذبًا في المنطقة فقط، بل هو وجهة استثمارية وفندقية عالمية واعدة، وتزداد جاذبيته بشكل خاص في ظل رؤية 2030، التي تُعد من أقوى الرؤى وأكثرها شمولاً في العالم، والتي تدعمها استثمارات ضخمة وتسهيلات غير مسبوقة.
ويتميز السوق السعودي بكونه من أكبر الأسواق التي تشهد انفتاحًا سريعًا ونموًا هائلاً، مما يجذب غالبية الشركات العالمية للاستثمار فيه خلال الفترة الأخيرة.