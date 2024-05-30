إضافة 1300 غرفة فندقية بالمملكة حتى 2025.. وينبع ومكة المكرمة والمدينة المنورة في المقدمة

ويؤكد باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي، أن السوق السعودي يُعد من أهم الأسواق التي نستهدفها، خصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من انفتاحٍ ثقافي وسياحي، ويسرنا أن نعلن عن افتتاح أكثر من 1300 غرفة جديدة في المملكة موزّعة على كل من ينبع والمدينة المنورة ومكة المكرمة.