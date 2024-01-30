الرياض.. ضبط 4 منشآت تجارية مخالفة ومنزلين شعبيين لتخزين المواد الغذائية وتصنيع التبغ

وأوضحت الأمانة أنه بمتابعة نائب أمير المنطقة، وامتدادًا لدورها في الحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية، تم إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، ومصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وأغلقت محال تجارية مخالفة وأزالت مباسط للباعة جائلين.