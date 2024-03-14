تركيب 1400 مجسم وفانوس مُضاء و3300 كشاف زينة بجازان ابتهاجًا بشهر رمضان

زيّنت أمانة منطقة جازان وبلدياتها، الطرق العامة والميادين بالأهلّة والإضاءات والفوانيس الرمضانية؛ ابتهاجًا بشهر رمضان المبارك؛ صانعةً لوحات جمالية معبّرة عن روحانية الشهر الفضيل.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال المُنَفّذة تَضَمنت تركيب 1400 مجسم وفانوس مُضاء، و3300 كشاف زينة، ووضع "ليات" زينة مُضاءة على 6000 عمود، إضافة إلى تركيب 1600 لوحة بالشوارع العامة تتضمن عبارات التهنئة والتبريكات بالشهر الفضيل.
وفي الجانب الرقابي تُواصل الفِرَق الرقابية أعمالها على الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك؛ للمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة على السلامة والصحة العامة للجميع.