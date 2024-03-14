تركيب 1400 مجسم وفانوس مُضاء و3300 كشاف زينة بجازان ابتهاجًا بشهر رمضان

وأوضحت الأمانة أن الأعمال المُنَفّذة تَضَمنت تركيب 1400 مجسم وفانوس مُضاء، و3300 كشاف زينة، ووضع "ليات" زينة مُضاءة على 6000 عمود، إضافة إلى تركيب 1600 لوحة بالشوارع العامة تتضمن عبارات التهنئة والتبريكات بالشهر الفضيل.