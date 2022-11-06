خلال أسبوعَيْن.. موسم الرياض 2022 يستقبل مليونَيْ زائر بشعار "فوق الخيال"

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى مليونَي زائر بعد نصف شهر من انطلاق فعالياته التي بدأت بحفل عالمي في الـ21 من أكتوبر الماضي.
وتفصيلاً، يُقدِّم موسم الرياض هذا العام، بشعاره "فوق الخيال"، مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوَّار من مختلف أنحاء العالم، عبر فعاليات وعروض عالمية؛ إذ احتضن الموسم أكبر معرض أنمي، وأكبر فعالية WWE في الشرق الأوسط، إضافة إلى شهادة غينيس لأكبر عرض درونز للألعاب النارية في العالم.
وخلال نوفمبر الجاري يشهد الموسم 7 مناطق ترفيهية متنوعة، تتمثل في منطقة ذا جروفز، ورياض سكاي، وليتل رياض، وقرية زمان، ورياض زوو، وفان فستيفال، وبوليفارد وورلد. كما ستشهد فعاليات نوفمبر حفلة غنائية، وفعالية بلاك هات، ومهرجان رش للألعاب.
وتشهد فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقها حضورًا استثنائيًّا، يستنفد جميع التذاكر المخصصة للحضور، كما حصل في معرض الأنمي السعودي الذي أُقيم مؤخرًا في واجهة الرياض، وويكند الرعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وعدد من الفعاليات المتواصلة منذ انطلاقة الموسم الذي يمثل أبرز حدث ترفيهي بالمنطقة.
ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتَي "بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض" اللتين تعدان أفخم مناطقه. كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات دول عدة من مختلف قارات العالم، فضلاً عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.
ويقدم الموسم فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها، من خلال فرص الاستثمار، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في السعودية، فضلاً عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.