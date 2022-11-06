خلال أسبوعَيْن.. موسم الرياض 2022 يستقبل مليونَيْ زائر بشعار "فوق الخيال"

وتشهد فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقها حضورًا استثنائيًّا، يستنفد جميع التذاكر المخصصة للحضور، كما حصل في معرض الأنمي السعودي الذي أُقيم مؤخرًا في واجهة الرياض، وويكند الرعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وعدد من الفعاليات المتواصلة منذ انطلاقة الموسم الذي يمثل أبرز حدث ترفيهي بالمنطقة.