"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 100 ألف ربطة خبز خلال أسبوع للعائلات المحتاجة في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 100.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 660 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في عدة محافظات بمنطقة لاركانا بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.620 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية باكستان الإسلامية تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت الفترة من 21 - 27 يونيو 2023م، ضخ 441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 34 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 6 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وإجراء حملة نظافة واحدة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
على صعيد ثانٍ، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 422 مستفيدًا، خلال الفترة من 21 - 27 يونيو 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 137 مريضًا، وعيادة الطوارئ 33 فردًا، وعيادة الباطنية 241 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 87 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ422 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 8 أفراد.