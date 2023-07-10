"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 100 ألف ربطة خبز خلال أسبوع للعائلات المحتاجة في شمال لبنان

وشهدت الفترة من 21 - 27 يونيو 2023م، ضخ 441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 441.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 34 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 6 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وإجراء حملة نظافة واحدة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.