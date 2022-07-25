691 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لأمانة الرياض خلال النصف الأول من 2022

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من عام 2022 م، 691.888.
وقالت الأمانة على حسابها الرسمي في تويتر، لنحقق الريادة في #التحول_الرقمي على مستوى القطاع البلدي، سعدنا بخدمة 691 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 2022، ونواصل العمل على أتمتة جميع الخدمات وتيسير إجراءاتها وتسهيل الوصول إليها.
وفي التفاصيل بلغ عدد الأفراد المستفيدين من الخدمات 594.522، فيما بلغت أعداد قطاعات الأعمال 91.619، والمكاتب الهندسية 2.537، ومقاولي الشركات 968، والجهات الخدمية 709، والجهات الحكومية 220، والمستشفيات 215، وشركاء الأمانة 72.