691 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لأمانة الرياض خلال النصف الأول من 2022

وقالت الأمانة على حسابها الرسمي في تويتر، لنحقق الريادة في #التحول_الرقمي على مستوى القطاع البلدي، سعدنا بخدمة 691 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 2022، ونواصل العمل على أتمتة جميع الخدمات وتيسير إجراءاتها وتسهيل الوصول إليها.