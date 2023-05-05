دوريات الأمن بالجوف تقبض على مقيم لترويجه الحشيش والإمفيتامين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات، وضُبِطَ بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.