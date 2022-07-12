وزير الحج والعمرة يشكر القيادة لنجاح موسم الحج للعام 1443هـ

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الثلاثاء، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.
وقال: إن هذا النجاح، بفضل الله، ثم الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية؛ لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
كما قدم "الربيعة" الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على جهودهما المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، منذ قدومهم حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.
وأضاف الوزير "الربيعة" أن الشراكة الفاعلة مع الجهات كافة: الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحجّ.
وأشاد بجهود كل العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.