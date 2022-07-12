وزير الحج والعمرة يشكر القيادة لنجاح موسم الحج للعام 1443هـ

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الثلاثاء، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.