سيول وعواصف وبروق.. "أسبوع ماطر" يواعد السعودية وهنا 5 نصائح

ونظرًا لهُبوب الشرقيات -رياح شرقية في طبقات الجو المُتوسطة والعالية- فإن السحب الركامية والرعدية التي تشكّلت فوق الجبال في وقتٍ سابق من نهار الأحد، ستجد طريقًا لها نحو المُنحدرات الغربية وربما السواحل أحيانًا، لتمتد فُرص الأمطار فترة المساء والليل لبعض سواحل جازان وعسير والمدينة المُنورة، ولا يُستبعد أن تمتد السحب الرعدية نحو مكة المُكرمة لتشمل عرفات ومنى ومزدلفة، كما يمتدّ جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الشدّة قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.