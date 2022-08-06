سيول وعواصف وبروق.. "أسبوع ماطر" يواعد السعودية وهنا 5 نصائح

تُشير أحدث التنبؤات الجايوية المُستخرجة من نواتج ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى إستمرار مُتوقع في الاضطرابات الجوية على أجزاء واسعة من غرب وشمال غرب المملكة السعودية خلال الأيام القادمة؛ حيثُ تسود رياح الشرقيات خلال أشهر الصيف، ونتيجة لسيطرة تلك الرياح فإن السحب الرعدية التي تتشكل على المرتفعات مع ساعات الظهر والعصر، تندفع نحو الغرب "بِخلاف أشهر الخريف والشتاء"، وبذلك يشمل تأثيرها التهامة وبعض السواحل بِحدة مُتفاوتة من يوم إلى آخر على غِرار الأيام القليلة الماضية.
وبحسب أحدث الخرائط الجوية: يُتوقّع أن يستمر تدفُّق كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي للمُرتفعات الغربية من المملكة يوم الأحد، بحيث تتجدّد التكونات المحلّية مع ساعات الظهيرة على مُرتفعات جنوب غرب المملكة مُتمثلة بِمُرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب مكة المُكرمة، وتهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة وتترافق بِحُدوث الرعد أحيانًا.
وتدريجيًّا مع مُرور ساعات نهار الأحد يتّسع نطاق التكونات شمالًا ليطال مُرتفعات المدينة المُنورة وتبوك وبعض مُرتفعات حائل والجوف، ورُبما الحدود الشمالية نواحي مُحافظة طريف وأجزاء محدودة من القصيم تزامُنًا مع اشتداد واتساع التكونات المحلية على المُرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المُكرمة، وتكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد؛ مما قد يتسبب بتشكل ما يُسمى بالسيول المُفاجئة في المناطق المنخفضة والمُنحدرات والأودية والشِعاب.
ونظرًا لهُبوب الشرقيات -رياح شرقية في طبقات الجو المُتوسطة والعالية- فإن السحب الركامية والرعدية التي تشكّلت فوق الجبال في وقتٍ سابق من نهار الأحد، ستجد طريقًا لها نحو المُنحدرات الغربية وربما السواحل أحيانًا، لتمتد فُرص الأمطار فترة المساء والليل لبعض سواحل جازان وعسير والمدينة المُنورة، ولا يُستبعد أن تمتد السحب الرعدية نحو مكة المُكرمة لتشمل عرفات ومنى ومزدلفة، كما يمتدّ جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الشدّة قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.
كما تشير التوقعات إلى أن الاضطرابات الجوية ستستمر بمشيئة الله على طول القطاع الغربي من المملكة بشكلٍ يومي خلال الأسبوع الحالي، بحيث تبقى فُرص الأمطار واردة على أجزاء مُتفرقة من نجران والربع الخالي، مع تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والعصر على مُرتفعات وتهامة جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى مُرتفعات مكة المُكرمة.
وقد تُطال الأمطار لتشمل المشاعر المُقدسة ساعات المساء والليل، ورُبما تشمل جدة في بعض الأيام، وتكون الأمطار مُتفاوتة الشدّة وغزيرة أحيانًا ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية وتتسبّب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطيرًا أحيانًا، بالإضافة إلى أنها تُسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل عواصف ترابية محلية، كما تمتدّ الأمطار بشكلٍ عشوائي لأجزاء مُتفرقة من المدينة المُنورة وتبوك وبشكلٍ أقل لأجزاء من حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، والتي تحتاج مُتابعة آنية وحثيثة عبر الأقمار الاصطناعية ونماذج المُحاكاة الحاسوبية بشكلٍ يومي؛ وفق موقع "طقس العرب".
ويأتي تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المُستقرة في ضوء تعمق استثنائي للرياح الموسمية لأجواء المملكة، وتُشير العديد من المُعطيات إثر ذلك إلى ارتفاع فُرص حدوث ما يُسمى بالسيول المُفاجئة خلال فترة تأثير السُّحب الركامية، كما تترافق هذه الحالة مع سحب ركامية رعدية سميكة؛ مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث ما يُسمى بالرياح الهابطة الشديدة التي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق.
ويوصي المختصون بأخذ التوقعات الجوية بِجدية، وينصحون بـ5 نصائح مهمة هي: الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق المُنخفضة ومناطق تجمع المياه المُعتادة، والابتعاد عن الأودية خاصة قاطني بيوت الشعر في المناطق الصحراوية، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية التي تأتي بشكل مؤقت، والانتباه من تدنّي مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمالية الغبار المُرافق للسحب الرعدية، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية، والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.